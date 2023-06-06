Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın
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Ankara'da bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, 200'e yakın itfaiyecinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Ankara'da mobilya fabrikasında yangın (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken fabrikada inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı. Yavaş, 200'e yakın itfaiyecinin yangına müdahale ettiğini belirterek, "Parlayıcı madde olduğu için itfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ediyor" dedi. Yavaş, fabrikada 400'e yakın personel çalıştığını aktararak, "Yaralı yok. Süngerlerin bulunduğu kısımdan çıkmış yangın. İçerisinde de mobilya malzemeleri var, malzeme dolu. Neden çıktığı konusunda henüz bir şey yok. Can kaybı olmaması sevindirici" dedi.
İtfaiyenin yaklaşık 3,5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasara yol açan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel