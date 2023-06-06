Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın 3,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Bitik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın depo kısmındaki kauçuk ile mobilya imalat malzemelerinin olduğu alana sıçradı.

Yangına bölgeye sevk edilen Ankara, Kahramankazan ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekipler, 3,5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışmalarına başlandı.

Dumandan etkilenen 4 kişiden ikisi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi, ikisi de hastaneye kaldırıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı açıklamada, yangının elektrik prizindeki kaçaktan çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Fabrikada 350 personelin görev yaptığını ifade eden Oğuz, "Yangında can kaybı yok, 4 kardeşimiz dumandan etkilendi. Onların da ikisi hastaneye kaldırıldı." dedi.