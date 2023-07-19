Ankara'da MKE kapsül fabrikasında patlama: 4 işçi yaralandı

ANKARA'da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) ait kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçinin hastanede tedavisi sürüyor.

Mamak ilçesi Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda dün meydana gelen patlamada işçiler Uğur Berkin, Mesut Ateş, Emre Bilgiç ve İsmail Semih Coşkun yaralandı. Yaralı işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçilerden Uğur Berkin, yanık merkezindeki tedavisinin ardından servise alındı. Diğer 3 işçinin tedavisi yanık merkezinde devam ediyor. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Öte yandan patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.