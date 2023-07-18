Ankara'da MKE Kapsül Fabrikası'nda Patlama: 4 İşçi Yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Patlama sonucunda fabrikada yangın çıktı ve ormana sıçradı. İşçiler tahliye edilirken, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Patlamaların devam etmesi nedeniyle müdahale güçlük yaşandı. Patlama nedeniyle 4 işçi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı.

Mamak ilçesi Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama ile birlikte fabrikada yangın çıktı. Patlama sesi çevrede geniş bir alanda duyulurken, yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangın, ormana da sıçradı.

Patlamanın ardından işçiler tahliye edilirken, bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekibi de bölgeye sevk edildi. KBRN ekibi ve diğer ekipler, kapsül bölümünde patlamaların küçük çaplı devam etmesi nedeniyle müdahale etmekte güçlük yaşadı. Patlamalar sırasında çevrede de panik yaşandı. Ekipler, hem fabrika hem de ormanda yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI KÜÇÜK PATLAMALAR DUYUYORUZ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, patlama ile birlikte fabrikadaki tüm işçilerin tahliye edildiğini söyleyerek, Çevre güvenliği önlemi alınmış durumda. Önlemler maksimum seviyede alındı. Yangın söndürülmeye çalışıyor. Küçük patlamalar da duyuyoruz dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mamak Kayaş Caddesi'nde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda çıkan yangına ekiplerimiz anlık olarak müdahalede bulundu. Ormanlık alana da sirayet eden yangını kontrol altına almak için MKE ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yangında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı.

1931 yılında kurulan MKE Kapsül Fabrikası'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatı ihtiyacına yönelik; yanıltıcı mühimmatlar, çeşitli kapsüller ve piroteknik mühimmatları, ses, ışık ve gaz mühimmatı üretimi yapılıyor.

BAKAN YERLİKAYA: 4 İŞÇİMİZ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

BAKAN IŞIKHAN: UZMAN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, " Ankara'da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise "Konuyla ilgili kaza olayının hemen sonrasında Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde; Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Konusunda yetkin iş müfettişleri gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal edilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır" denildi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Tunç, "Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.