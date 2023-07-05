Ankara'da minibüs yangını

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın, Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Anadolu Bulvarı merkez istikameti Söğütözü mevkisinde meydana geldi. Necmi Özdaş (46) idaresindeki 77 BJ 084 plakalı minibüsün arka kısmında yangın çıktı. Minibüsün kasasında bulunan kimyasal maddeden çıktığı değerlendirilen yangın kısa süre içinde büyüdü. Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Sürücü, daha sonra çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, minibüste büyük çaplı hasar meydana geldi. (DHA)