Ankara'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan personel servisindeki 3 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.