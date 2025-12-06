Haberler

Minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mamak ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. M.C. yönetimindeki 06 FFM 322 plakalı otomobil ile C.A.'nın kullandığı 06 BGR 349 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü M.C.'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobildeki 2 kişi ile minibüs sürücüsü C.A. ise sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
