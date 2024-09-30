Ankara'da Minibüs Kayalıklara Çarptı: Sürücü Yaralandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs kayalıklara çarptı. Kaza anı araç kamerasıyla kaydedildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde minibüsün kayalıklara çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.
Şentepe Kızılcahamam Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DC 186 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
Kazada hafif yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Bu arada kontrolden çıkan minibüsün savrularak yol kenarındaki kayalıklara çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.