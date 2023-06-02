Ankara'da bir yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olay, Sincan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara'da minibüs ile otomobilin karıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'da bir yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet G. kontrolündeki 06 J 863 plakalı yolcu minibüsü ile Ergül Y. idaresindeki 06 SL 437 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada birisi çocuk toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.