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Ankara'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Ankara'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
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Sincan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde Y.Y. yönetimindeki 06 CRZ 467 plakalı otomobil, Muammer Aksoy Caddesi'ndeki kavşakta İ.K'nin kullandığı 06 HC 467 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 9 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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