Ankara'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Halil Adıyaman idaresindeki 23 KD 136 plakalı minibüs, Tahirler Mahallesi Kırbaşı yolu Saraycık bölgesinde Turgut Tekin yönetimindeki 06 BZV 692 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, minibüsteki tarım işçileri olduğu öğrenilen 16 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Beypazarı Adıyaman Ankara Güncel Haberler

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