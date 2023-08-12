Ankara'da Metro Raylarına Giren Kedi Kurtarıldı

Raylara giren minik kedi böyle kurtarıldı

ANKARA - Ankara'da metro raylarına giren ve seferlerin bir süre aksamasına neden olan kedi, veteriner ve EGO ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'da metro raylarına giren kedi, EGO ekiplerince kurtarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, sevimli kedinin yaramaz hallerinin yer aldığı videonun yer aldığı paylaşımda, "Ankara Batıkent-Kızılay Metro hattının Kızılay İstasyonu'nda raylara giren sevimli kedi, hattın enerjisi kesilerek veteriner eşliğinde EGO ekiplerinin çabaları sonucunda kurtarıldı. 4 dakikalık gecikmenin ardından seferlerimiz kaldığı yerden devam etti. Meydana gelen aksama nedeniyle yolcularımızdan özür dileriz" ifadelerine yer verdi.