Ankara'da 'metaverse' destekli 6'ncı beyin ameliyatı yapıldı

ANKARA Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nin beyin cerrahları tarafından, 'metaverse' teknolojisi ile görüntüleme yapılarak gerçekleştirilen 6'ncı ameliyatla, 50 yaşındaki kadın hastanın beynindeki tümör alındı.

Dünya genelinde sayılı merkezde uygulanan, 'metaverse' teknolojisi ile görüntüleme yapılarak gerçekleştirilen beyin cerrahi operasyonu, yaklaşık 1 yıl önce Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Karma artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde, hastaların beyin dokusundaki tümörün yeri, nokta atışıyla tespit edilebiliyor. Hastanın ameliyat öncesi çekilmiş MR ve tomografi verileriyle beynin anatomik yapısı, dokuları ve damar yapısı yapay zeka tarafından 3 boyutlu olarak modelleniyor. Ameliyat sürelerini azaltan teknoloji sayesinde doktorlar, beynin çıplak gözle görülemeyen bölgelerini sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu olarak inceleyebiliyor.

Tıpta yeniliklerin, güvenli ve konforlu bir yaşam için olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Çağlar da hastalara daha iyi tedavi sunabilmek için arayışlarının her zaman devam ettiğini ve karma sanal gerçeklik teknolojisinin tedavi ve tıbbi eğitimde oldukça yararının bulunduğunu söyledi.