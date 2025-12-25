ATO'nun Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile İmzaladığı "Mesleki Eğitimde Ankara Modeli" Protokolü Kapsamında İlk Adımlar Atılıyor

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), Ankara İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdiği "Mesleki Eğitimde Ankara Modeli" iş birliği protokolü kapsamında düzenlediği "Sektör- Meslek Öğretmenleri Buluşması" Duatepe Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Üst Kurul Üyesi ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, "Mesleki eğitim, üretimin niteliğini, rekabet gücünü ve toplumsal refahı doğrudan etkileyen stratejik bir kalkınma aracıdır" dedi.

ATO'nun "Sektör- Meslek Öğretmenleri Buluşması", ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşti. Ankara Ticaret Odası, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mimar Sinan Mükemmeliyet Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen toplantı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Üst Kurulu Üyesi aynı zamanda ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Volkan Hasan Kaya, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Veli Karakuş ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erkan Tuzsuz başkanlığında gerçekleşti.

"Güçlü bir iş birliği, mesleki eğitimin başarısının temel şartıdır"

Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Üst Kurul Üyesi ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ATO'nun Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdiği "Mesleki Eğitimde Ankara Modeli"nin mesleki eğitimin sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu biçimde yapılandırılması açısından önemli bir model olacağını söyledi. Mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasının nitelikli işgücü yetiştirilmesi açısından stratejik önemde olduğuna dikkat çeken Akça, "Mesleki eğitim, sadece bir istihdam politikası değil, üretimin niteliğini, rekabet gücünü ve toplumsal refahı doğrudan etkileyen stratejik bir kalkınma aracıdır. İş dünyasının ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulama ağırlıklı ve güncel beceriler kazandıran bir mesleki eğitim yapısı, gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlarken ekonomimizin de sürdürülebilir büyümesini güvence altına alır. Bu nedenle kamu, özel sektör ve eğitim kurumları arasında güçlü bir iş birliği, mesleki eğitimin başarısının temel şartıdır" diye konuştu.

Sürdürülebilir iş birliği modelleri ele alındı

Sektör temsilcileri ile meslek dersi öğretmenleri arasında doğrudan ve yapıcı etkileşimin artırılması, sahadan gelen geri bildirimlerin eğitim süreçlerine yansıtılması ve sürdürülebilir iş birliği modelleri geliştirilmesi konularının ele alındığı toplantıda, ATO'nun inşaat, harita-tapu-kadastro, tesisat ve iklimlendirme, mobilya ve iç mekan tasarımı, metal, elektrik-elektronik, yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren üyeleri, Ankara'daki mesleki ve teknik lise öğretmenleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, meslek erbaplarının eğitime katkı mekanizmaları, öğretmen-sektör iş birliği modelleri, iş başı eğitim uygulamalarının geliştirilmesi, öğretmenlerin sektörel bilgi ve becerilerinin güncellenmesine yönelik yaklaşımlar, öğrencilerin staj süreçlerinin niteliğinin arttırılması ve istihdam bağlantılarının güçlendirilmesi konuları detaylı olarak ele alındı.

Sektör- eğitim eşleşmesini güçlendirmeye yönelik görüşmeler

ATO Mesleki Eğitim ve Ahilik Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, Komisyon Üyesi İbrahim Öztürk, ATO 41 No'lu İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi Başkanı Hakan Ekici, 63 No'lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Abdullah Gürgür, 55 No'lu Motorlu Kara Taşıtları Servis, Bakım ve Onarım Hizmerleri Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kaya, eğitimciler, sektör temsilcileri ve ilgili paydaşların yer aldığı toplantıda, sektör- eğitim eşleşmesini güçlendirmeye yönelik heyetler arası bire bir görüşmeler de gerçekleştirildi.