Ankara'da meslek yüksekokul öğrencileri şeker ilavesiz çikolata yaptı - Haberler

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Ankara'da meslek yüksekokul öğrencileri şeker ilavesiz çikolata yaptı

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Ankara'da meslek yüksekokul öğrencileri şeker ilavesiz çikolata yaptı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Gıda İşleme Bölümü öğrencileri, hurma özü kullanarak şeker ilavesiz çikolata üretti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Gıda İşleme Bölümü öğrencileri, hurma özü kullanarak şeker ilavesiz çikolata üretti.

Bu yıl ilk mezunlarını verecek olan AYBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. Elif Tuğçe Aksun Tümerkan rehberliğinde, el yapımı çikolata yaptı.

Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Veliddin Çiftçi, AA muhabirine öğrencilerin Özel Gıdalar dersinde doğal ürünlerden sağlıklı gıdalar elde etmeye çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda hurma özünden çikolata yapıldığını ifade eden Çiftçi, "Üniversitemizin diğer bölümlerinde uzmanlar tarafından testleri yapıldı. Protokol üyelerine de sunduk. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Tatlandırıcı veya katkı maddesi kesinlikle kullanılmıyor. İçerisinde kullanılan hurma ülkemizde üretilenlerden. AYBÜ amblemini taşıyan çikolatamız şeker hastaları ve diyet için uygun formülasyonlarla üretildi. Biz bu kapsamda yeni ürünler geliştirmeyi de hedefliyoruz." diye konuştu.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çiftçi Hurma Güncel Haberler

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