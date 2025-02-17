Büro Memur-Sen, Merasim Sokak'taki Terör Saldırısının 9. Yılında Anma Töreni Düzenledi

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) üyeleri, Ankara'da 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen terör saldırısının 9. yılında, hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Merasim Sokak'ta düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, terörle her zaman milletin birlik ve beraberliğinin hedef alındığını vurguladı.

Sokağın, tarihin en alçak, en menfur, en vicdansız saldırılarından birisine şahitlik ettiğini ifade eden Yazgan, terör saldırısının mesai bitiminde yapıldığını ve bölgede görev yapan askeri ve sivil personeli taşıyan servis araçlarına bombalı araçlarla gerçekleştirildiğini anımsattı.

Yazgan, "29 vatandaşımız şehit olurken, 75 vatandaşımız da yaralandı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimiz her zaman olduğu gibi, bu terör saldırısı karşısında dimdik durmuş, terörün bölücü amacına hizmet etmemiş, hep birlikte terörü lanetlemiştir. Söz konusu saldırıyı düzenleyenler ve işbirlikçileri yakalanarak hak ettikleri cezaya çarptırılmıştır. Bu örgütün yurt dışındaki uzantılarına karşı mücadelemiz de sürmekte, kökleri kazınmaya devam edilmektedir." diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yazgan, "Birlik ve beraberliğimiz daim oldukça, bu milleti hiçbir güç, hiçbir terör örgütü ve taşeronları bölemeyecek, bu güçler amaçladıkları küresel amaçlarına ulaşamayacaktır." dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele, emniyet ve güvenlik güçlerimizin yanı sıra sivil-asker topyekun bir kararlılıkla sürdürülmektedir. Askerlerimizin, polislerimizin yanı sıra, bu kurumlarda da görev yapan sivil personelimiz bu mücadelenin bir parçası ve terörün hedefidir. Silahlı mücadelenin arkasında sayısız sivil personelimiz bulunmaktadır. Vatana hizmete hayatlarını adayan bu kahramanlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek de yöneticilerimizin sorumluluğundadır. Bu kurumlarda görev yapan bütün personelimiz maddi-manevi hak ettikleri değeri görmeli, mali ve özlük hakları eksiksiz verilmelidir."

Törenin ardından dualar okundu, alana çelenk ve karanfil bırakıldı.