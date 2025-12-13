Ankara'da 'taciz' numarasıyla gasp iddiasına 6 tutuklama

ANKARA'da masaj salonu müşterilerini, kadın çalışanları taciz ettikleri iddiasıyla gasbeden çeteye yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde masaj salonu hizmeti adı altında tehdit ve şantajla vatandaşları gasbeden çeteye yönelik çalışma yürüttü. Çalışan kadınların, masaj sırasında müşterilere yakınlık gösterip, daha sonra koridora çıkarak 'Beni taciz etti' diye bağırdıkları belirlendi. Ardından devreye giren çete üyelerinin, müşterileri başka bir odaya alarak burada şantaj ve tehditle hesaplarındaki parayı gasbettikleri saptandı. Bu yöntemle pek çok kişiyi mağdur eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 1 kılıç ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.