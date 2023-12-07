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Ankara'da market hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

7 Aralık 2023 16:24 Son Güncelleme: 16:26 Abone Ol

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir marketten sigara ve dizüstü bilgisayar çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştiren 2 kişi tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.