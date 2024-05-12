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Ankara'da mantar toplamak için araziye giden Afganistanlı kadın silahla vurularak öldürüldü

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde mantar toplamak için araziye giden Zarın Mardani'nin başından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, mantar toplamak için araziye giden Afganistanlı kadın, başından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Gümüşyayla Mahallesi'nde mantar toplamaya giden Zarın Mardani'nin (41) dönmemesi üzerine mahalle sakinleri kadını aramaya çıktı. Mardani'nin cansız bedeniyle karşılaşan mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Mardani'nin, çobanlık yaptığı öğrenilen eşi N.M. Mardani ve aynı çiftlikte çalışan N.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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