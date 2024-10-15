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Ankara'da Mal Paylaşımı Davası Nedeniyle Uzaklaştırma Kararı

Ankara'da Mal Paylaşımı Davası Nedeniyle Uzaklaştırma Kararı
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Ankara'da mal paylaşımı davası açan Zehra G., eski eşi Halil S.'nin mahkemeye sunduğu 'katli vacip oldu' yazılı dilekçesi sonrası uzaklaştırma kararı alındığını ve elektronik kelepçe tedbiri uygulandığını bildirdi. Zehra G., eski eşinin ceza almasını istiyor.

ANKARA'da mal paylaşımı davası açan eski eşi Zehra G. (57) için mahkemeye 'katli vacip oldu' yazılı dilekçe veren Halil S.'ye (62) 1 ay uzaklaştırma kararı verilmesinin ardından elektronik kelepçe tedbiri de uygulandı.

Keçiören ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zehra G., 31 yıl evli kaldığı eşi Halil S.'den, 'sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği' gerekçesiyle 2015 yılında açtığı dava sonucu boşandı. Zehra G., 2021 yılında da avukatı aracılığıyla Ankara 25'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'mal paylaşımı davası' açtı. Mahkeme, mal paylaşımı için bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu. Geçen ay mahkemeye sunulan 10 sayfalık bilirkişi raporunda, evlilik sırasında Keçiören'de alınan ev ile Kahramankazan ilçesinde alınan taşınmazın değeri belirlenerek, ikisinin de taraflara yarı yarı yarıya verilmesi yönünde görüş bildirildi. Halil S., mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde eski eşi için, "Bilirkişinin hazırlamış olduğu raporu kabul etmiyorum. Ben bu adaleti tanımıyorum. Barakada kalmaktayım. Davacının katli vacip olmuştur" ifadelerini kullandı. Zehra G.'nin şikayeti üzerine Halil S. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Bu kararın ardından ayrıca Halil S. hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında elektronik kelepçi tedbiri de uygulandı. Polis merkezinde ifadesi alınan Halil S., Zehra G. ile 11 yıldır görüşmediğini, bir anlık sinirle bahse konu dilekçeyi yazdığını ileri sürdü. Halil S., ayrıca ifadesinde pişman olduğunu da söyledi.

'CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

Zehra G. ise uzaklaştırma kararının ardından elektronik kelepçe ile de eski eşinin takip edilecek olmasının bir nebze de olsa kendisini rahatlattığını söyledi. Zehra G., "Dilekçeyi okuyunca şoke olmuştum. Korkuma duyarsız kalmadığı için devletimize, polisimize, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Ben ceza almasını istiyorum. Bir kadını böyle korkutuyorsa ceza almalı. Bu kişi ceza almadıkça yüreğim soğumayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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