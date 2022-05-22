Ankara'da mahkum yakınlarından 'genel af' talebi - Haberler

ANKARA'da bir araya gelen mahkum yakınları, genel af talebinde bulundu.

Ulus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, hükümete 'genel af' çağrısı yaptı. Ellerinde 'Af istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu Başkanı Figen Akkaş, Türkiye'de 384 ceza infaz kurumu bulunduğunu belirterek, "Bu kurumların toplam kapasitesi 271 bin 823 kişidir. Şu anda mahkum sayımız 320 bine ulaşmıştır. Kapasitenin üzerinde 60 bin mahkum var. ve kapasite fazlalığının orantılı bir dağılımı mümkün olmadığı için bazı yerlerde kapasite aşımı yüzde 60'ları bulmaktadır. 12 kişilik koğuşlarda 30 kişi kalmaktadır. Bu sorun ancak af ile çözüme ulaşır. Af istiyoruz, çünkü haklı sebeplerimiz var" dedi.