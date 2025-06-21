Ankara'da Lityum Pil Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki lityum pil fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısında 2 işçi yaşamını yitirirken, 3 işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da lityum pil üretilen bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 2 işçi öldü, 3 işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lityum pil fabrikasında boru bakım çalışması sırasında gaz sızıntısı meydana geldi.

Fabrikada 5 işçi sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gazdan etkilenen işçileri Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İşçilerden Abdulkadir Kaya ve Berat Yıldız hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 3 işçinin ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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