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Ankara'da, liselilerin tekme ve yumruklu kavgası kamerada

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Ankara'da, liselilerin tekme ve yumruklu kavgası kamerada

ANKARA'da, lise öğrencisi iki grubun okul çıkışında tekme ve yumruklu kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ANKARA'da, lise öğrencisi iki grubun okul çıkışında tekme ve yumruklu kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Doğukent Bulvarı'nda meydana geldi. Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden çıkan öğrenciler arasında, bilenmeyen nedenle tartışma çıktı. İki grup öğrenci arasında otobüs durağında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğrenciler tekme ve yumruklarla birbirine girerken, çevredeki vatandaşlar ise kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu.Öte yandan, iki grup öğrenci arasında yaşanan kavga anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çankaya Güncel Haberler

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