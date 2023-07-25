Ankara'da Lisede Meydana Gelen Bıçaklı Saldırıda 1 Ölü, 5 Yaralı

Ankara'da bir lisenin önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırgan hakkında 'öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

ANKARA'daki bir lisenin önünde depremzede öğrenci Alperen Palta'yı (17) öldürüp, 5 kişiyi yaralayan Yiğitcan B. (17) hakkında, 'öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 30 Mart'ta Çankaya ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Yiğitcan B., ortaokul öğrencileri İ.C.A. (14) ile S.T.Y.'yi (14) okul çıkışında bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçtı. Yiğitcan B., ardından Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi'nin önünde önce yabancı uyruklu O.A.'yı (21) bıçakladı, sonra da okuldan çıkan lise öğrencilerinin arasına girip elindeki bıçağı savurdu. Öğrencilerden Y.B. (17) ve E.B. (17) ile Kahramanmaraş'tan gelen depremzede öğrenci Alperen Palta yaralandı. Hastanede tedaviye alınan 6 kişiden Alperen Palta, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Yiğitcan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Yiğitcan B. için 2 çocuğa yönelik eylemlerinden dolayı 'öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yiğitcan B. hakkında uyuşturucu suçundan da takipsizlik kararı verildi. Şüphelinin 2 çocuk ve 1 yetişkine yönelik eylemleri ise basit yaralama kapsamında kaldığı için bu suçlar yönünden dosya ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi. Yiğitcan B., Ankara 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.