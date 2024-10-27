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Ankara'da Kuyumcuya Silahlı Gasplayarak Altın ve Araç Çaldılar

Ankara'da Kuyumcuya Silahlı Gasplayarak Altın ve Araç Çaldılar
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Ankara'da bir kuyumcu dükkanında gerçekleşen silahlı gasp olayında 3 şüpheli, yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ile dükkan sahibinin otomobilini çaldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da bir kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ile iş yerine ait otomobili gasbeden 3 şüpheli ve onlara silah satan kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Dükkanını kapatmak üzere kapıda bekleyen kuyumcuya, bir şüpheli arkasından tabancayla yaklaşarak tehditte bulundu. Dükkan sahibinin direnmesi üzerine şüpheli silahı ateşlemek istedi ancak tabanca tutukluk yaptı. Ardından silahlı şüpheli, 2 arkadaşıyla dükkana girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın aldı. Şüpheliler, kuyumcuya ait otomobili de gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin bulunduğu depoda arama yapan ekipler, buradaki kaynak makinesinin vidalarının söküldüğünü fark etti. Yapılan aramada çalınan altınların kaynak makinesinin içine saklandığı tespit edildi. Gasbedilen araç ve çalınan altınlar kuyumcuya teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin, tutukluk yapan tabancayı iade ederek parasını geri aldıkları öğrenildi. Şüphelilere silahı satan dükkan sahibi de olayda kullanılan tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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