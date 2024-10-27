Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheli ve Silah Satıcısı Yakalandı

Ankara'da Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheli ve Silah Satıcısı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir kuyumcudan 1 milyon lira değerinde altın çalan 3 şüpheli ile onlara silah satan kişi, polisin çalışmaları sonucunda yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları altınları bir kaynak makinesine sakladıkları tespit edildi.

Ankara'da, kuyumcu soyan 3 şüpheli ve şüphelilere silah satan kişi yakalandı.

Çankaya ilçesinde 25 Ekim saat 20.39'da dükkanını kapatmak üzere kapıda bekleyen kuyumcuya, bir şüpheli arkasından silahla yaklaşarak tehditte bulundu.

Bu sırada ateşlemek istediği silahı tutukluk yapan şüpheli, 2 arkadaşıyla dükkana girerek 1 milyon lira değerinde altın çaldı.

Şüpheliler, kuyumcuya ait otomobili de zorla alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış istikametinde çalışma yaptı.

Otomobilin yerini tespit eden ekipler, 3 saat içinde şüphelileri ayrı ayrı yakalayarak gözaltına aldı.

Altınlar kaynak makinesinin içinde bulundu

Çalınan altınların şüphelilerin yanında bulunmadığını belirleyen polis, arama başlattı. Arama yapılan bölgede bir kaynak makinesinin yanında vida ve tornavida bulunması, polis ekiplerinin dikkatini çekti.

İnceleme üzerine, şüphelilerin altınları buraya sakladıkları tespit edildi. Çalınan altınlar ve otomobil kuyumcuya teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin, olayın hemen ardından silahı satın aldıkları kişiye gidip, tutukluk yaptığını belirterek iade ettikleri ve bir süre sonra polisin silah satıcısını da yakaladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika Ekonomi 3-sayfa ankara Güncel Hukuk Polis Suç

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

 Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı

 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku

Zafer Partisi'nde gözaltı şoku! Evinden alınıp emniyete götürüldü
İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı

Ordunun harekatına katılan ünlü gazeteci binayı havaya uçurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.