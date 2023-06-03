Ankara'da Kuvvetli Yağışlar Nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda

Başkentin aynı anda tüm bölgelerini etkileyen kuvvetli yağışların olumsuz etkilerine karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1401 araç ve 4140 personel sahada görev yaptı. Yağışlar nedeniyle kentin yağmur suyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı'nın debisi artarken, yollarda göllenmeler, geri tepmeler ve kısa süreli su baskınları oluştu. Ekiplerin afetle mücadele çalışmaları canlı olarak yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin aynı anda tüm bölgelerini etkileyen kuvvetli yağışların olumsuz etkilerine karşı 1401 araç ve 4140 personel sahada görev yaptı. Merkezde yağış oranı 35 kilogramı geçti. Yoğun yağış nedeniyle kentin yağmur suyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı'nın debisi artarken, yağmur suyu hatlarının dolmasıyla nedeniyle yollarda göllenmeler, geri tepmeler ve kısa süreli su baskınları oluştu.

Başkentlileri kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara ve fırtınaya karşı hafta boyunca uyaran Ankara Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz geçti.

Kent merkezindeki yağış oranının 35 kilogramı geçtiği afet düzeyindeki yağışlarla mücadelede etkili bir çalışma yürütülmesi amacıyla ilgili tüm birimlerdeki personelin izinlerini kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tüm bölgelerini etkisi altına alan yağışlara karşı 1401 araç ve 4140 personel ile sahada görev yaptı.

Ekiplerin afetle mücadele çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.

ANKARA ÇAYI'NIN DEBİSİNİN ARTMASI BASKINLARA NEDEN OLDU

Başkentin şehir merkezindeki yağmursuyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı'nın su seviyesinde gözle görülür bir artış oldu. Yoğun yağışlar nedeniyle Ankara Çayı'ndaki su seviyesi ve debi artışı yaşanmasıyla yağmur suyu hatları doldu. Yağmurs uyu hatlarının dolu çalışması sonucunda da kentin cadde ve sokaklarında göllenmeler, geri tepmeler ve kısa süreli su baskınları oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonda gerçekleştirilen müdahale çalışmalarında ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara İtfaiyesi, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlıkları ile Ankara Zabıtası ekipleri ihbar noktalarına anında müdahalede bulundu.