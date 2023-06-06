Ankara'da Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da tüm hafta boyunca devam eden kuvvetli yağış il genelinde olduğu gibi Yenimahalle'de de hayatı olumsuz etkiledi. Yenimahalle Belediyesi mağdur olan vatandaşlara yardım etmek amacıyla kırmızı alarma geçerek, tüm ekiplerini sahada görevlendirdi.

Ankara'da tüm hafta boyunca devam eden kuvvetli yağış il genelinde olduğu gibi Yenimahalle'de de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışların ardından başta Batıkent, Demetevler, Şentepe ve Varlık mahallelerinde, kotta bulunan çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalırken, pek çok araç da yollarda mahsur kaldı. Yenimahalle Belediyesi mağdur olan vatandaşlara yardım etmek amacıyla kırmızı alarma geçerek, tüm ekiplerini sahada görevlendirdi.

Hafta boyunca aralıksız yağan kuvvetli yağmur, Yenimahalle'de vatandaşları mağdur etti. Yenimahalle Belediyesi ekipleri olay yerlerinde incelemelerde bulunarak, dalgıç hortumlar ve vidanjörlerle mağdur vatandaşların imdadına yetişti.

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 250, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 95 kişilik ekip, iş makineleri ve su tahliye ekipmanları ile ilçenin dört bir yanında gece gündüz mesai yaptı.

Özellikle Batıkent'te ve Şentepe'den gelen çok sayıda ihbara yetişmeye çalışan ekipler, kovalarla su boşaltan vatandaşlara yardım etti. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geç saatlere kadar su tahliye çalışmalarını sürdürdü.