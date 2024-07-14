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Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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Ankara Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıya göre bugün öğleden sonra Ankara'nın batı ve güney ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

(ANKARA) - Ankara Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıya göre bugün öğleden sonra Ankara'nın batı ve güney ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Ankara Valiliği tarafından "meteorolojik uyarı"da bulunuldu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'nın batı ve güney ilçelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün öğleden sonra Ankara'nın batısında ve güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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