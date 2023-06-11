Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağış

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi. Belediye ekipleri su baskınlarının önlenmesi için tedbir aldı.