Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağış
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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi. Belediye ekipleri su baskınlarının önlenmesi için tedbir aldı.
Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.