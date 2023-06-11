Ankara'da Kuvvetli Sağanak Nedeniyle Alt Geçit Suyla Doldu

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte arıza yapan midibüsün şoförü araçta mahsur kaldı. Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Bazı alt geçitler su basma tehlikesine karşı araç trafiğine kapatılmasına rağmen Mustafa Tuna Alt Geçidi suyla doldu. Bu sırada altgeçitte ilerleyen bir midibüs arıza yaptı. Araçta mahsur kalan şoför, itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Bu arada kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi. Suyla dolan Necatibey Caddesi'nde mahsur kalan bir taksici, aracının içindeki suyu pet şişeyle tahliye etmeye çalıştı.

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte arıza yapan midibüsün şoförü araçta mahsur kaldı.

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı.

Bazı alt geçitler su basma tehlikesine karşı araç trafiğine kapatılmasına rağmen Mustafa Tuna Alt Geçidi suyla doldu.

Bu sırada altgeçitte ilerleyen bir midibüs arıza yaptı. Araçta mahsur kalan şoför, itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.

Bu arada kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.

Suyla dolan Necatibey Caddesi'nde mahsur kalan bir taksici, aracının içindeki suyu pet şişeyle tahliye etmeye çalıştı.

Trafiğe kapatılan alt geçitler

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 12.00'de başlayan ve devam eden yoğun yağışlar nedeniyle bazı alt geçitlerin trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Ulaştırma Bakanlığı, Mamak Boğaziçi köprü, Sabancı Kız Yurdu, Keçiören Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Altındağ Altınsoy Köprü altı, Altındağ Mustafa Tuna, Samsun yolu Telekom, Çiftlik Kavşağı Yenimahalle yönü, Kurtuluş Trafik Ekipler Amirliği önü, Balgat Ehli-Beyt altgeçidi yönünde trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın dikkatine sunulur. Söz konusu bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için ekipler, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."