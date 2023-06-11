Ankara'da Kuvvetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Başkentte öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, birçok ev, iş yeriyle cadde ve sokak sular altında kaldı. Kentte öğleden sonra başlayan yağmur şiddetini artırınca Çankaya ilçesindeki Sıhhiye semtinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Maddi hasarının 10 milyon liranın üzerinde olduğunu söyleyen esnaf Tamer Akdemir, yetkililerin yetersiz kaldığını ve herkese yetişilemediğini ifade etti.

Başkentte öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, birçok ev, iş yeriyle cadde ve sokak sular altında kaldı.

Kentte öğleden sonra başlayan yağmur şiddetini artırınca Çankaya ilçesindeki Sıhhiye semtinde birçok ev ve iş yerini su bastı.

Esnaf Tamer Akdemir, yağmur nedeniyle medikal malzemeleri bulunan dükkanının sular altında kaldığını belirterek, "Bütün raflarımız devrildi. İçerideki su dışarıdan daha fazla oldu. Mahvolduk yani, bittik." diye konuştu.

Maddi hasarının 10 milyon liranın üzerinde olduğunu söyleyen Akdemir, yetkililerin yetersiz kaldığını ve herkese yetişilemediğini ifade etti.

Amcasıyla birlikte mahsur kaldıkları eksi 2. kattaki evlerinden yüzerek kurtulan Umut Toprakçıoğlu da kuvvetli sağanak nedeniyle binanın giriş kapısının patladığını söyledi.

Son anda kurtulduklarını dile getiren Toprakçıoğlu, "İyi ki de çıkmışız, çıkmasaydık büyük ihtimalle ölürdük ki tavana kadar dolmuştu zaten. Suyun şiddeti bizi ilk önce geri attı sonra merdivenlerin demirlerine tutunarak çıktık." dedi.

Üreğil Millet Bahçesi sular altında kaldı

Mamak ilçesindeki Üreğil Millet Bahçesi'nde ise yağmur suyunun yüksekliği bankları aştı.

Yağmur nedeniyle ziyarete kapatılan parkta, vatandaşlar anonsla dışarı çıkarıldı.

Millet bahçesindeki yapay gölün suyu çamura dönüştü.