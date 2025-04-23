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Ankara'da Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Ankara'da Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
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Ankara Valiliği, yarın kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ankara Valiliği, yarın kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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