Ankara'da Kuvvetli Rüzgar ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, bir caminin minaresi yıkıldı ve 1 kişi yaralandı. Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

ANKARA'da etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, bir caminin minaresi yıkıldı, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu. Etimesgut ilçesinde alışveriş merkezinin çatısı tamamen uçarken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. İlçedeki merkez camisinin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı. Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği birçok araçta da hasar meydana geldi. Kentte kuvvetli rüzgarın ardından da yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.