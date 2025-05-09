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Ankara'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri suyla kaplanan bölgelerde çalışmalar yaptı.

ANKARA'da kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Başkentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, ulaşım aksadı. Belediye ekipleri, suyla kaplanan bölgelerde çalışma yaptı. Rüzgar nedeniyle kafe ve restoranların sandalyeleri devrildi. Vatandaşlar koşarak sığınacak yer aradı. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli yağışın kısa süreli etkili olacağı belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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