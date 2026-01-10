Haberler

Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güncelleme:
Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
