Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu (3)

FIRTINADA UÇAN KOLTUK BİR EVİN ÖNÜNE DÜŞTÜ

Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binalardan kopan parçalar ve eşyalar uçtu. Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi 2547'nci caddede bulunan 35 katlı bir apartmanın balkonlarından birçok eşya etrafa saçılırken, üç kişilik bir koltuğun uçtuğu anlar ise kameraya yansıdı. Fırtınanın etkisiyle havalanan koltuk, 2531'inci sokaktaki bir evin önüne düştü. Koltuğun uçma anına şahit olan ve videosunu çeken Onur Kalmaz, "Malum koltuğun videosunu çeken kişiyim. Ciddi bir yağmur yağdı ve fırtına çıktı. Bir anda yerden eşyaların yükseldiğini ya da balkonlardan fırlayan koltukları gördük. O anda benim de elimde telefon vardı. Arabama bakıyordum. Bir anda koltuğun bu tarafa doğru geldiğini gördüm. Allah'tan bahçeye doğru düştü. Yaralanan ve zarar gören kimse yok ama bayağı korktuk. Bir anda çok ciddi şekilde yükseldi. Daha giden bir sürü koltuk da var. Hatta bizim yan bahçemize de bir koltuk parçası düştü. Herhangi bir can kaybı yok. Koltukta da bir problem yok" dedi.