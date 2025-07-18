Ankara'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara çevresinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Ankara çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.???????

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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