Ankara'da Kurşunlama Olayının Şüphelileri Yakalandı

Ankara Valiliği, bir eğlence mekanı ve yanındaki iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çankaya'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanı ve yanındaki iş yerinin 18 Ekim'de motosikletli kişilerce kurşunlandığı belirtildi.

Emniyet ekiplerinin operasyonu sonucu şüphelilerin kısa sürede gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, olayın taraflar arasında daha önce yaşanan hesap anlaşmazlığından kaynaklandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.