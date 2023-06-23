Ankara'da Kurbanlıklar Podyuma Çıktı

Ankara'da düzenlenen 'Kurban Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen 1 ton 250 kiloluk boğa 'Zazabey' ile 70 kiloluk 'Kral' isimli koyunun sahibine tam altın hediye edildi. Yarışmaya, ön elemeyi geçen 11 kurbanlık katıldı. Kurbanlık hayvanlar, sahipleri tarafından boncuk ve kurdelelerle süslenerek yarışmaya hazırlandı. Yarışma sonucunda, dereceye giren kurbanlıkların sahiplerine tam, yarım ve çeyrek altın hediye edildi.

ANKARA'da kurbanlıklar, ' Kurban Güzellik Yarışması'nda podyuma çıktı. Birinci seçilen 1 ton 250 kiloluk boğa 'Zazabey' ile 70 kiloluk 'Kral' isimli koyunun sahibine tam altın hediye edildi.

Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde bu yıl 3'üncü kez 'Kurban Güzellik Yarışması' düzenlendi. Yarışmaya, ön elemeyi geçen 11 kurbanlık katıldı. Kurbanlık hayvanlar, sahipleri tarafından boncuk ve kurdelelerle süslenerek yarışmaya hazırlandı. Kurbanlıklar, sahipleri ile birlikte podyuma çıktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 9 jüri üyesi, kurbanlıklara puan verdi. Büyükbaş kurbanlıklardan, Kadir Bozdemir'in 1 ton 250 kiloluk 'Zazabey' isimli boğası 1'inci, Erol Balcı'nın 750 kiloluk 'Sarıtaş' adlı boğası 2'nci, Sinan Gökçek'in 700 kiloluk 'Bulut' adlı boğası 3'üncü oldu. Küçükbaş kurbanlıklarda ise Celal Taşkın'ın 70 kiloluk 'Kral' adlı koyunu 1'inci, Yakup Coşkun'un 78 kiloluk 'Asil' adlı koyunu 2'nci, Okan Yalçın'ın 80 kiloluk 'Kıvırcık' adlı koyunu 3'üncü oldu. Yarışma sonucunda, dereceye giren kurbanlıkların sahiplerine tam, yarım ve çeyrek altın hediye edildi.

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