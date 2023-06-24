Ankara'da Kurbanlık Hayvanlara Denetim

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kente getirilen kurbanlık hayvanlara yönelik hem şehir girişlerinde hem de hayvan pazarlarında denetim yapıyor. Uzman ekipler, kurbanlıkları, sağlık belgelerinden aşılarına, genel sağlık durumlarına kadar kontrol ediyor.

ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kente getirilen kurbanlık hayvanlara yönelik hem şehir girişlerinde hem de hayvan pazarlarında denetim yapıyor. Uzman ekipler, kurbanlıkları, sağlık belgelerinden aşılarına, genel sağlık durumlarına kadar kontrol ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şehir girişlerindeki kontrol noktalarında durdurulan kamyonlarda bulunan kurbanlıklar, sağlık belgelerine bakılarak kontrol ediliyor. Veteriner hekimlerin de aralarında bulunduğu personel, ayrıca kentteki 10 kurban pazarı ve şartları uygun 262 kurban satış noktasında da denetim gerçekleştiriyor. Ekipler, buralarda da hayvanların yine sağlık belgeleri, aşıları olup olmadığını kontrol edip, küpe numaraları ile genel sağlık taramalarını gerçekleştiriyor.

Korkmaz, Ankara'da 299 geçici kesim noktası oluşturulduğunu söyleyerek, "Hem pazarlarda hem satış noktalarında hem de kesimhanelerde gerekli tüm tedbirler Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından alındı. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla kurbanlığını kesebilir" dedi.