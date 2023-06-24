Ankara'da Kurbanlık Hayvanlara Denetim
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Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kente getirilen kurbanlık hayvanlara yönelik hem şehir girişlerinde hem de hayvan pazarlarında denetim yapıyor. Uzman ekipler, kurbanlıkları, sağlık belgelerinden aşılarına, genel sağlık durumlarına kadar kontrol ediyor.
ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kente getirilen kurbanlık hayvanlara yönelik hem şehir girişlerinde hem de hayvan pazarlarında denetim yapıyor. Uzman ekipler, kurbanlıkları, sağlık belgelerinden aşılarına, genel sağlık durumlarına kadar kontrol ediyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şehir girişlerindeki kontrol noktalarında durdurulan kamyonlarda bulunan kurbanlıklar, sağlık belgelerine bakılarak kontrol ediliyor. Veteriner hekimlerin de aralarında bulunduğu personel, ayrıca kentteki 10 kurban pazarı ve şartları uygun 262 kurban satış noktasında da denetim gerçekleştiriyor. Ekipler, buralarda da hayvanların yine sağlık belgeleri, aşıları olup olmadığını kontrol edip, küpe numaraları ile genel sağlık taramalarını gerçekleştiriyor.'KONTROLLER BAYRAM BOYUNCA DEVAM EDECEK'Gölbaşı Kurban Pazarı'nda yapılan denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, DHA'ya konuştu. Korkmaz, kurbanlık olarak kente gelen hayvanların öncelikle şehir girişlerinde kontrollerinin yapıldığını söyleyerek "Belgelerine bakılıyor; aşılarının, sağlık taramalarının yapılmış olması gerekiyor. Ankara'da 10 kurban pazar yeri var, 262 noktada da şartları uygun olan satış noktası var. Buralarda veteriner hekimlerimiz ve uzman personellerimiz gerekli kontrolleri yapıyor. Hayvanın sağlık belgesinin olup olmadığı, geçmişte aşılarının yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. Akabinde de hayvanın genel sağlık durumuna; burun akıntısı, gözlerde yaşarma var mı diye genel bir sağlık durumuna bakılıyor. Ekiplerimiz Ankara genelinde ve satış noktalarında, pazarlarda, şehrin giriş noktalarında kontrollerine devam ediyor. Bu kontroller bayram günü ve bayram tatili süresince de devam edecek" dedi.Korkmaz, alınacak kurbanlığın genel sağlık durumunun iyi olması gerektiğini belirterek, "Kıllarının, tüylerinin parlak olması gerekiyor, dış görünüşü iyi olmalı. Gözlerinde ve burnunda akıntı, yaş olmamalı. Hastalık belirtisinin olmaması gerekiyor. Vatandaşlar, tarım cebimde uygulamasını mobil telefonlarına indirebilirler. Bu uygulama ile hayvanın küpe numarası girildiğinde hayvanın yaşı, nerede doğduğu, sağlık durumu gibi tüm detaylı bilgilere ulaşabilir" diye konuştu.'KURBANLIKLARIN YÜZDE 65-70'İ SATILDI'Kurban satışlarının bayramda da devam edeceğini belirten Korkmaz "Genel anlamda ilimize gelen kurbanlıkların yüzde 65-70'e yakını satıldı. Satıcılar bu yıl satış rakamlarından memnun. Kurban günü dahi bu satışlar devam edecek. Ankara ülkemizin başkenti ama aynı zamanda hayvancılığın da başkenti. Son dönemde hayvancılığa verilen destekler, kredilerle çok ciddi anlamda sektörde yeni yatırımlar yapıldı. İlimizde son yıllarda et üretiminde önemli bir ilerleme var. Ankaralı besiciler de çok ciddi anlamda kurbanlık yetiştirmekte ve pazara getirmekte" ifadelerini kullandı.
Korkmaz, Ankara'da 299 geçici kesim noktası oluşturulduğunu söyleyerek, "Hem pazarlarda hem satış noktalarında hem de kesimhanelerde gerekli tüm tedbirler Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından alındı. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla kurbanlığını kesebilir" dedi.