Ankara'da 'kurban yakalama timi' göreve hazır

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı'nda görev yapacak kurban yakalama timine 15 gün boyunca eğitim verildi. Gölbaşı Belediyesi, Oğulbey Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde ve ilçe genelinde Kurban Bayramı'nda görev yapmak üzere kurban yakalama timi oluşturdu. Yakalama timinde görev alan veteriner hekim Ahmet Küçük, hayvanları yakalamada kullanılacak olan anestezi maddesinin ete ve hayvana herhangi bir zararı bulunmadığını belirtti.