Ankara'da Kurban Satış Alanları Hareketlilik Yaşıyor

Başkentte Kurban Bayramı'na sayılı günler kala belediyelerce kurulan kurban satış alanlarında hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar, belediyelerden Yenimahalle'nin Yakacık, Pursaklar'ın Gümüşoluk, Çankaya'nın Mühye, Altındağ'ın Tatlar, Mamak'ın Ortaköy, Keçiören'in Bağlum, Gölbaşı'nın Oğulbey, Etimesgut'un Taş Ocağı ve Sincan'ın Çimşit'teki satış alanlarında kurulan çadırlarda yerlerini aldı.

Başkentte Kurban Bayramı'na sayılı günler kala belediyelerce kurulan kurban satış alanlarında hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar, belediyelerden Yenimahalle'nin Yakacık, Pursaklar'ın Gümüşoluk, Çankaya'nın Mühye, Altındağ'ın Tatlar, Mamak'ın Ortaköy, Keçiören'in Bağlum, Gölbaşı'nın Oğulbey, Etimesgut'un Taş Ocağı ve Sincan'ın Çimşit'teki satış alanlarında kurulan çadırlarda yerlerini aldı.

Alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmalarının yapıldığı alanlar, özel ekipler tarafından hastalıklara karşı sürekli ilaçlanıyor.

Sağlıklı koşullarda kurban satışı ve kesimi için çeşitli hizmetler sunulan alanlarda, otopark, mescit, duş ve yemekhane de yer alıyor.

Veteriner ve zabıtanın satış alanında hizmet verdiği pazarda yapılacak kesimlerde ise uzman kasaplar ve imamlar da hazır bulunacak.

Büyükbaşların 50 ila 110 bin, küçükbaşların ise 6 ila 10 bin liradan satıldığı Gümüşoluk'taki kurban satış pazarı, vatandaşlar ile satıcılar arasında kıyasıya pazarlıklara sahne oluyor.

Canlı hayvan pazarında denetimlerde bulunan Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, AA muhabirine, kurban kesimi sırasında vatandaşların zorluk çekmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Vatandaşların, uzman kasapların yer aldığı kurban kesimlerini canlı yayında izleyebildiğine dikkati çeken Kesgin, "Yurt dışında olup vekalet verip kurban kestirenler ya da engelli vatandaşlarımızın kurban vazifesini yerine getirebilmeleri için internet üzerinden canlı izleyebilecekleri bir ortam oluşturduk. Kurban kesimi sırasında vatandaşlarımıza ücretsiz çorba, poğaça, simit, çay, kahve ikramlarımız olacak. Kurban kesim sırası geldiğinde profesyonel kesim ekibine vekaletini veriyorlar ve aşama aşama etlerin teslim noktasına kadar takip edebiliyorlar." diye konuştu.

"Hayvanlara gebelik kontrolü yapıyoruz"

Pursaklar Belediyesi veteriner hekimi İsa Demir de hayvanların kulaklarındaki küpelerin üzerinde yer alan numaralarla, ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerinin sorgulanabildiğini kaydetti.

Küpe kayıt sistemine kayıtlı ve pasaportu hayvanların alana girişine izin verildiğini dile getiren Demir, "İnsanlara ait T.C. kimlik numarası gibi hayvanların da kendine ait bir küpe kayıt sistemi var. Belediye olarak alana giriş öncesi dişi hayvanlara gebelik kontrolü yapıyoruz. Gebe çıkan hayvanların pazarda bulunmasına engel olunup satışına müsaade edilmiyor." dedi.

Hayvan sahipleri satıştan memnun

Pazarda Ardahan'dan getirdiği 28 büyükbaş hayvanı satışa sunan İslam Karakoç, burada verilen hizmetlerden memnun olduğunu belirterek, "Hayvanlarımızın ağırlığı 400 ila 750 kilo arasındadır. Hayvanlarımdan 15 tanesini sattım. Satışlar güzel. Yoğunluk cuma sonrasında başlar." diye konuştu.

Ankara'nın Kalecik ilçesinden getirdiği küçükbaş kurbanlıkları satan besici Arif Karakaş da pazara getirdiği 91 hayvandan 9'unun satıldığını anlattı.

Vatandaşların arife gününe doğru hayvan pazarına geldiğini vurgulayan Karakaş, "Şu anda satışlar oluyor. 6 yıldır çadırda kurbanlık satıyorum. Bu yüzden sabit müşterilerim de var. Kurbanlıkları bayramda İslami kurallara göre ücretsiz kesip alıcılarına teslim ediyoruz. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür ederiz. Her yıl gelip eksiğimiz var mı diye sorar ve yardımcı olur." şeklinde konuştu.