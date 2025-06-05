Ankara'da Kurban Pazarı Gece de Hareketli

Ankara'da Kurban Pazarı Gece de Hareketli
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki kurban pazarında, besiciler gündüz başlayan çalışmalara gece de devam ediyor. Kurban Bayramı dolayısıyla şehre gelen besiciler, alıcılarla pazarlık yaparak gece boyunca da mesai yapıyorlar.

Ankara'da kurban pazarında gece mesaisi

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, kurban pazarında çalışan besiciler gündüz başlayan mesailerine gece de devam etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde kurbanlıklarını satmak için Ankara'ya gelen besiciler, güne erken saatlerde başlayıp, gece de mesailerine devam ediyor. Kurban pazarı, gün batımından sonra da alıcıların uğrak noktası olurken, pazara gelen alıcılar, besicilerle pazarlık yapmaya devam ediyor. Başka şehirlerden gelerek tüm günlerini pazarda geçiren besiciler, yoğunluğu atlattıkları gece saatlerinde semaverde çay demliyor, diğer besicilerle sohbet ederek geçiriyor. Ankara'ya gelen besici Hasan ise, "Bu sene de hayırlısıyla 2025 kurbanlıklarımız bitti. Ankara'ya, Yakacık Yenimahalle'ye getirdik. Müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Güzel geçti. 2026'da buluşmak dileğiyle" dedi. Kars'tan Ankara'ya gelen Hasan ise Ankara'yı artık evi gibi gördüğünü söyleyerek, "Ankara güzel ben hep gelip gidiyorum. Ankara benim evim gibi. Aslen ben Karslıyım, oraya sanki tatile gidiyorum evimde burasıymış gibi. Ankara'yı seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Güncel
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