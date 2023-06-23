Ankara'da Kurban Güzellik Yarışması düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılan "3. Geleneksel Kurban Güzellik Yarışması"na, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen kurbanlıklar arasından ön elemeyi geçen 11 büyükbaş ile bu sene ilk defa ayrı bir kategoride 8 küçükbaş hayvan katıldı. Yarışmada dereceye giren hayvanların sahiplerine tam altın verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılan "3. Geleneksel Kurban Güzellik Yarışması"na, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen kurbanlıklar arasından ön elemeyi geçen 11 büyükbaş ile bu sene ilk defa ayrı bir kategoride 8 küçükbaş hayvan katıldı.

Gölbaşı'ndaki Kurban Kesim ve Satış Tesisi'nde düzenlenen etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yanı sıra muhtarlar ve STK temsilcileri jüri olarak katıldı.

MHP'li Karakaya, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek ise etkinliği özellikle çiftçilere ve besicilere teşvik olması adına yaptıklarını belirterek, "Geçen sene yaptığımız yarışmada kimse kaybetmedi. Bu sene de dereceye giren kurbanlıklar bir yana, yarışmaya katılanların tamamı ödüllerini alacaklar." dedi.

Küçükbaş Kurban Güzellik Yarışması'nda birinciliği Celal Taşkın'ın sahibi olduğu Karaman cinsi "Kral" adlı koç elde etti.

Büyükbaş Kurban Güzellik Yarışması'nda ise Kars'tan getirilen Şarole cinsi "Zazabey" birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren hayvanların sahiplerine tam altın verildi.