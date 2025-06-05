Ankara'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı

Ankara'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı
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Ankara'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimleri sıklaştırıldı. Polis ekipleri, şehir merkezinde yol kontrolleri yaparak sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. Güvenli bir yolculuk için sürücülere uyarılarda bulunuldu ve araç kontrollerinin önemi vurgulandı.

ANKARA'da Kurban Bayramı trafiğine ilişkin polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte trafik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, şehir merkezine ulaşan bulvarlarda giriş ve çıkış yönlerinde yol kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, sürücülerin ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edildi. Ekipler, trafik kuralları ve bayram tedbirleri konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amir Yardımcısı Mehmet Kemal Karakaş, Mevlana Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimleri inceledi. Ekiplerden bilgi alan Karakaş, vatandaşlarla selamlaştı. Karakaş, vatandaşların bayramını kutlayıp denetimlere ve trafik kurallarına dikkat çekti.

Mehmet Kemal Karakaş, meydana gelebilecek olumsuzluklara en hızlı müdahale edecek şekilde polis ekiplerini görevlendirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli yolculuk yapabilmeleri için yola çıkmadan önce mutlaka dinlenmelerini öneriyoruz. Yolculukları süresince de 2 saatte bir mutlaka 10 dakika mola vermelerini öneriyoruz. Huzurlu bir bayram geçirebilmemiz için trafik güvenliği açısından olmazsa olmaz temel kurallarımız var. Bunlardan birisi hız kurallarına riayet etmek. Bununla beraber tüm trafik kurallarında azami özen göstermelerini öneriyoruz. Vatandaşlarımızın imkanlar ölçüsünde yola çıkacağı saatleri herkesin tercih etmediği saatler olarak seçmesi; daha konforlu, daha güvenli yolculuk yapmaları açısından önemli bir husus. Yola çıkmadan önce de araçlarımızla alakalı kontrol etmemiz gereken ufak tefek noktalar var. Bunlar ilk başta çok önemli gözükmese de ilerleyen süreçlerde önem arz edebiliyor. Mesela farı patlak bir araçla yola çıktığımızda hava karardığında bunu çok büyük bir risk içerebiliyor. Yola çıkmadan önce sileceklerimizi, lastik basınçlarımızı, far ve sinyal donanımlarımızı, ampul donanımlarımızı mutlaka kontrol etmeyi öneriyoruz. Bir de mottomuz var 'Yolun sonu bayram olsun' şeklinde. Vatandaşlarımıza bunu da hatırlatmak isterim" dedi.

'TRAFİK DAHA DA GÜVENLİ OLACAK'

Denetime giren sürücülerden Kahraman Yardım, "Köye gidiyoruz, kurban kesmeye. Burası daha güzel olmuş. Yeni yasada da zaten her şey daha detaylı oldu. Cezalar arttırıldı, artık kimse öyle gelişigüzel, ehliyetsiz araba kullanamayacak. Cezalar güzel oldu. İnşallah böyle devam eder. Trafik daha da güvenli olacak" ifadelerini kullandı.

Aysel Uzunkaya ise "Can güvenliği açısından iyi ama akışlı yolda zor oluyor. Virajlı yollarda bizim açımızdan iyi ama düz yollarda bazen 50-60'la gidiyoruz, yol alamıyorsunuz" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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