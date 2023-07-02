Ankara'da Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu devam ediyor

Başkentteki şehirler arası yollarda, Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu devam ediyor. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenleri taşıyan araçlar, Ankara'nın girişlerinde ve ana yollarında yoğunluk oluşturuyor. Özellikle Ankara-Samsun yolunda, akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun daha da arttığı dikkati çekti. Trafik ekipleri, şehrin girişlerindeki denetim noktalarında da görevlerini sürdürüyor.