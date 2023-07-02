Üye Girişi
Haberler
Ankara'da Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu devam ediyor

Ankara'da Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu devam ediyor

Güncel Haberler

Başkentteki şehirler arası yollarda, Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu devam ediyor. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenleri taşıyan araçlar, Ankara'nın girişlerinde ve ana yollarında yoğunluk oluşturuyor. Özellikle Ankara-Samsun yolunda, akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun daha da arttığı dikkati çekti. Trafik ekipleri, şehrin girişlerindeki denetim noktalarında da görevlerini sürdürüyor.

Başkentteki şehirler arası yollarda, Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenleri taşıyan araçlar, Ankara'nın girişlerinde ve ana yollarında yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle Ankara-Samsun yolunda, akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun daha da arttığı dikkati çekti.

Trafik ekipleri, şehrin girişlerindeki denetim noktalarında da görevlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Kurban Bayramı Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title