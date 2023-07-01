Ankara'da Kurban Bayramı son gününde hijyen ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Başkentte, Kurban Bayramı'nın son gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluğun azalmasıyla birlikte hijyen ve temizlik işlemleri devam ediyor. Yenimahalle ilçesinin Yakacık semtinde kurulan kurban satış ile kesim alanında belediye ekiplerince çadır ve kurban atıkları temizleniyor. Zabıta ekipleri de kalan çadırlarda denetimlerini sürdürüyor.

Başkentte, Kurban Bayramı'nın son gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluğun azalmasıyla birlikte hijyen ve temizlik işlemleri devam ediyor.

Yenimahalle ilçesinin Yakacık semtinde kurulan kurban satış ile kesim alanında belediye ekiplerince çadır ve kurban atıkları temizleniyor.

AA muhabirinin görüştüğü, Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinatörü Kemal Ökçün, dört greyder, iki ekskavatör, bir kepçe ve on beş kamyonla temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü belirtti.

Ökçün, yarın öğlen saatlerine kadar tüm alanı mikroplara karşı kireçleyerek, temizlik işlemlerinin bitirilmesini öngördüklerini bildirdi ve şunları söyledi:

"Alan temizliği yapıyoruz, daha sonra kireçleme işlemlerine geçeceğiz. Kireçleme işlemi bittiğinde burası kar yağmış gibi bembeyaz olacak. Tüm kesimhanelerin ilaçlama işlemleri yapılacak. Sahada operatörlerimizle birlikte kırk beş kişi çalışıyor."

Zabıta ekipleri de kalan çadırlarda denetimlerini sürdürüyor.