Ankara'da Kurban Bayramı öncesi denetimler artırıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören yöresel ürünlerin imal edildiği işletmeler başta olmak üzere, market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini artırdı.

Denetimlerde iş yerlerinde, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği ve yangın önlemleri açısından kontrol edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada zabıtanın bayram dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren market, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini artırdığını söyledi.

Yapılan denetimlerle vatandaşların bayram öncesinde güven içinde alışverişlerini yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Denetimlerde, pasta, tatlı, baklava, çikolata, şeker, lokum gibi gıda imalatı yapan veya bunları satan iş yerlerinin denetimine ağırlık veriliyor. Kurallara uyan iş yerlerine teşekkür edilirken, kurallara uymayan üreticiler ise uyarılıp, cezai işlem yapılıyor. Ekiplerimizin denetimleri bayram öncesinde olduğu gibi, bayram süresince de devam edecek. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Halkla İlişkiler birimimizin 0312 837 14 44 telefonunu veya 0552 837 14 44 numaralı whatsapp ihbar hattını arayabilirler."