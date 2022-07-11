Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'daki kurban satış alanlarında, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de alışveriş devam etti.

Yenimahalle ilçesindeki pazar yerine getirilen büyükbaş kurbanlıklar tükendi. Az sayıda kalan küçükbaş için de Türkiye'nin dört bir yanından gelen satıcılar ile uygun fiyat arayan müşteriler arasında pazarlıklar yaşandı.

Kars'tan gelen satıcı Barış Kızıl, vatandaşların bu yıl maliyeti daha az olduğu için küçükbaş kurbanlıklara yöneldiğini söyledi.

Elindeki 300 küçükbaş kurbanlığı sattığını ifade eden Kızıl, vatandaşların kurbanlıklara yönelik talebinin geçen senelere oranla daha az olduğunu dile getirdi.

Kurbanlıkların büyük oranda satılmasıyla belediye ekipleri pazar yerinde temizlik çalışmalarına başladı.